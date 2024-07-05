Denizli Tavas\'ta Hint keneviri yetiştiren şüpheliye operasyon düzenlendi

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Tavas ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 1 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde İl jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen şüpheliye İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 100 gram kubar esrar maddesi, 31 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği ile 40 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen mallar Jandarma Komutanlığı tarafından el konuldu. - DENİZLİ