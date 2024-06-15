Denizli Valisi: Yangınlar kontrol altına alındı

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Denizli'den Meydana gelen yangınlara ilişkin Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun açıklama yayımladı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun bölgedeki yangınları kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

Vali Coşkun yaptığı açıklamada; "Dün öğle saatlerinde başlayan Kale - Köprübaşı ile Çal - Akkent mahallesi ve diğer ormanlık alanlardaki yangınlar dün akşam saatlerinde kontrol altına alınmış soğutma çalışmaları yapılmıştır.

Babadağ- Mollaahmet, Yeniköy, Kelleci mahallelerindeki orman yangınları bugün sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına devam edilmektedir.

İlimizde çıkan tüm orman yangınlarına; 11 helikopter ve 8 uçakla birlikte toplamda 625 personel, 57 arazöz, 22 su ikmal aracı, 21 hizmet aracı, 7 dozer, 2 greyder, 1 ekskavatör, 1 kepçe, 1 ikram aracı, 15 STK aracı, 6 ilk müdahale aracı, 3 yer ekibi, 1 seyyar tamir aracı ile müdahale edilmiş, hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanılmıştır.

Yangınların söndürülmesi mücadelesinde yer alan orman kahramanlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ