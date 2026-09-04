Denizolgun soruşturmasında doktor adliyede yalan tanıklık ifadesi veriyor
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada 'yalan tanıklık' suçundan gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'yalan tanıklık' suçundan gözaltına alınan Denizolgun'un doktoru adliyeye sevk edildi.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'yalan tanıklık' suçundan gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin, savcılıktaki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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