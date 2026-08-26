Denizolgun'un Ölümü: Soruşturma Genişletiliyor
Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada yeni belgeler inceleniyor.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının fethi kabir işlemi, HTS kayıtları, tereke dosyası, ilk müdahaleye ilişkin polis kayıtları ve devam eden ifade işlemleriyle birlikte soruşturma genişletiliyor.
Kaynak: İHA
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