Denizolgun'un Ölümü: Soruşturma Genişletiliyor - Son Dakika
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Denizolgun'un Ölümü: Soruşturma Genişletiliyor

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Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada yeni belgeler inceleniyor.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının fethi kabir işlemi, HTS kayıtları, tereke dosyası, ilk müdahaleye ilişkin polis kayıtları ve devam eden ifade işlemleriyle birlikte soruşturma genişletiliyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizolgun'un Ölümü: Soruşturma Genişletiliyor - Son Dakika

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