Depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir binanın alt katındaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle üst katlara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Çakır Mahallesi Ortanca Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir binanın en alt katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın depo kısmında yangın çıktı. Atık malzemelerin bulunduğu depodan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Atık maddelerin tutuşması nedeniyle yoğun dumanın oluştuğu yangına müdahale eden ekipler, alevlerin üst katlardaki dairelere sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının maddi hasar ile atlatıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR