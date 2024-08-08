Depoda çıkan yangına hortumlarla müdahale ettiler - Son Dakika
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Depoda çıkan yangına hortumlarla müdahale ettiler

Manavgat'ta bir işyerinin deposunda çıkan yangına vatandaşlar hortumlarla müdahale etti. Yangın sonucunda depoda bulunan ev eşyaları zarar gördü.

08.08.2024 21:22
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Depoda çıkan yangına hortumlarla müdahale ettiler

ANTALYA - Manavgat'ta bir işyerinin deposunda çıkan yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar hortumlarla yaparken depoda bulunan ev eşyaları büyük ölçüde zarar gördü.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Dikmen Mahallesi Nardibi Kümeevler mevkiinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İşletmenin depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Depodan dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, vatandaşlar yangının çıktığı yere hortumla su sıkarken yanan kanepe ve yatağı dışarı atarak yangının büyümesini önlediler. Olay yerine gelen ekipler vatandaşlar tarafından söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışması yaparken depoda bulunan beyaz eşya ve elektrikli aletler başta olmak üzere eşyaların yangından büyük ölçüde zarar gördüğü belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede yangının elektrik kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA

Manavgat, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Depoda çıkan yangına hortumlarla müdahale ettiler - Son Dakika

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