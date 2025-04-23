Deprem esnasında evinden garajın üzerine atladı: O anlar kamerada
TEKİRDAĞ - Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde depremde panik yaşayan vatandaş, evin balkonundan garaja atladı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşanan 6.2'lik deprem Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de hissedildi. Veliköy Mahallesi'nde depremde bir anlık panik yaşayan vatandaş, araba garajının üzerine atladı. Hafif sıyrıklarla kurtulan vatandaş, deprem nedeniyle binanın önünden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Deprem Anında Garaja Atlayan Vatandaş - Son Dakika
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