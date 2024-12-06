Deprem Davasında Eski Belediye Başkanına Hapis Cezası - Son Dakika
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Deprem Davasında Eski Belediye Başkanına Hapis Cezası

Deprem Davasında Eski Belediye Başkanına Hapis Cezası

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada 26 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığa 16 yıl 3 ay, 2 sanığa ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

06.12.2024 09:12  Güncelleme: 09:19
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Nurdağı ilçesinde yıkılan ve 26 kişinin hayatını kaybettiği binaya ilişkin görülen davada, aralarında eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da bulunduğu 5 sanığa 16 yıl 3 ay, 2 sanığa ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Ökkeş Kavak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Kavak, beraatini talep etti. Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek beraat istedi.

Mahkeme heyeti, Kavak ile birlikte tutuklu sanıklar A.Ö., A.S.Ö., D.A.T. ve M.T.'yi "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Kavak'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıklar D.T. ve S.S.'ye ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Ökkeş Kavak'ın, Kahramanmaraş depremlerinde 36 kişinin yaşamını yitirdiği bir başka binaya ilişkin yargılaması da devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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