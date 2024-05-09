Depremde 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'nın müteahhitleri ve arsa sahipleri yargılanıyor - Son Dakika
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Depremde 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'nın müteahhitleri ve arsa sahipleri yargılanıyor

Diyarbakır'da meydana gelen depremde yıkılan Hisami Apartmanı'nda 100 kişi hayatını kaybetti. Tutuklu 2 müteahhit ve 2 arsa sahibinin yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmada mağdur müştekiler sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Savcı tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanıklar tahliye talebinde bulundu. Mahkeme duruşmayı erteledi. İddianamede sanıklara 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

09.05.2024 17:34
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Depremde 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'nın 2 müteahhidi ve 2 arsa sahibinin yargılanmasına devam edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 100 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı Hisami Apartmanı'na ilişkin tutuklu sanıklar 2 müteahhit ve 2 arsa sahibinin yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu müteahhitler Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahiplerinden Nurettin Özcan, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle hazır edilirken, arsa sahiplerinden Ahmet Özcan ise katılmadı.

Duruşmada, mağdur müştekiler depremde binanın enkazında yakınlarını kaybettiklerini, şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını istediklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, sanıkların tutukluluk halinin devamı ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık Korkut, yıkılan binayla hiçbir alakasının bulunmadığını savunarak, suçsuz olduğunu ileri sürdü. Uzun süredir tutuklu olduğunu kaydeden Korkut, tahliye talebinde bulundu.

Sanıklar Meşe ve Özcan da tahliyesini istedi. Savunmaların ardından mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.

İddianamede, tutuklu sanıklar binanın müteahhitleri Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahibi Ahmet Özcan ve Nurettin Özcan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Depremde 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'nın müteahhitleri ve arsa sahipleri yargılanıyor - Son Dakika

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