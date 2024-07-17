3.Sayfa

Depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerler alevlere teslim oldu

-Prefabriği yanan Daduş:

"Buzdolabını fişini prize koydum ve her şey yandı"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı 2 konteyner alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Antakya ilçesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Depremden etkilenen vatandaşların kaldığı konteyner da aniden yangın çıktı. 2 prefabrik konteynerın alevlere teslim olduğu yangında, bir vatandaş duman etkilendi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşa ilk müdahale yaparak hastaneye götürüldü.

Polis olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

"Buzdolabını fişini prize koydum ve her şey yandı"

Yangının çıktığı konteynarda yaşayan Omar Abdurrahman Daduş, "Buzdolabını fişini prize koydum ve her şey yandı. Abim yaralandı. Abimin şeker hastalığı vardı. Şekeri yükseldi" ifadelerini kullandı.