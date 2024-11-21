Depremzededen Klima Hırsızlığı: Tutuklandı

3.Sayfa

Adıyaman'da depremzede vatandaşların kaldığı konteyner kentte 3 koytenyerden klima çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde depremzede vatandaşların kaldığı K-13 Konteyner Kent'e otomobille gelen ve 3 konteynerin klimalarını çalan N.K., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. 12 suç kaydı olduğu öğrenilen N.K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Burada sorguya alınan N.K., çaldığı 3 adet klimayı polis ekiplerine teslim etti. İşlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN