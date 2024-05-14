6 Şubat depremlerinden dolayı konteynerde kalan bir depremzedenin konteyneri soyuldu - Son Dakika
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6 Şubat depremlerinden dolayı konteynerde kalan bir depremzedenin konteyneri soyuldu

6 Şubat depremlerinden dolayı konteynerde kalan bir depremzedenin konteyneri soyuldu

Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan K-13 konteyner kent içerisine gelen kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, 6 Şubat depremlerinden dolayı konteynerde kalan bir depremzedenin konteyner kapısını zorlayarak içeriye girdi. Şahıs yada şahıslar, buzdolabını, klimayı sökerek çaldı ve kayıplara karıştı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

14.05.2024 16:15
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6 Şubat depremlerinden dolayı konteynerde kalan bir depremzedenin konteyneri kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından soyuldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan K-13 konteyner kent içerisine gelen kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, 6 Şubat depremlerinden dolayı konteynerde kalan bir depremzedenin konteyner kapısını zorlayarak içeriye girdi. Kimsenin bulunmadığı esnada içeriye giren şahıs yada şahıslar burada bulunan buzdolabını, klimayı yerinden söktü. İçeride değerli eşyaları da arayan şahıs yada şahıslar söktükleri klima ve buzdolabını çalarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri soyulan konteynerde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 6 Şubat depremlerinden dolayı konteynerde kalan bir depremzedenin konteyneri soyuldu - Son Dakika

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