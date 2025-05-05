Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes\'e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu

Dün akşam oynanan ve 1-0 siyah-beyazlıların kazandığı Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'in gözüne lazer tutması sebebiyle gözaltına alınan taraftarın cezası belli oldu.

Penaltı atışı sırasında Gedson Fernandes'in gözüne lazer tutan ve gözaltına alınan şüpheli Bayram Y., alınan ifadesinde lise mezunu olduğunu ve üniversite sınavlarına hazırlandığını belirtti.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Fenerbahçe taraftarı olduğunu ifade eden şahıs, karşılaşmayı stadyumun kuzey üst tribününden bir arkadaşıyla birlikte takip ettiğini, maçın 36. dakikasında yaşanan bir pozisyonda futbolcunun gözüne lazer tuttuğunu kabul etti.

SPORDAN MEN CEZASI ALDI

Olayın anlık geliştiğini ve planlı olmadığını savunan şüpheli, kimseye zarar verme niyeti taşımadığını, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti. Olay sonrası başlatılan adli süreç sonunda, şahsa 6222 sayılı yasa dahilinde ceza verildi. Savcılık tarafından Bayram Y.'ye, spordan men cezası uygulandı. Ayrıca, bir yıl boyunca Fenerbahçe'nin oynayacağı her maç günü karakola giderek imza verme yükümlülüğü getirildi.