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Dereye düşen çocuk ölümden döndü

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde dengesini kaybederek dereye düşen çocuk ölümden döndü.

Olay, Cengizhan Mahallesi Can Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokaktan geçen Alaca deresinin kenarında oynayan Vural Yılmaz adlı çocuk, dengesine kaybederek dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Belediye itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkartılan çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.