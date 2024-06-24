Derik'te orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Derik'te orman yangını kontrol altına alındı

Mardin'in Derik ilçesinde Beşkavak Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise inceleniyor.

24.06.2024 00:05
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Derik'te orman yangını

Mardin'deki orman yangını söndürüldü

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Beşkavak Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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