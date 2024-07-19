Derince\'de çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Geredeli Mahallesi Yağcılar mevkisinde bulunan iki katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sebebiyle evde hasar oluştu. - KOCAELİ