Kocaeli\'de özel halk otobüsü belediye otobüsüne çarptı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel halk otobüsü yolcu almak için durağa yanaşan belediye otobüsüne arkadan çarptı, kazada, 6 yolcu yaralandı.

Kaza, Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. idaresindeki 41 J 0367 plakalı özel halk otobüsü, yolcu almak için durağa yanaşan S.A. hakimiyetindeki 41 BR 243 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle özel halk otobüsündeki 6 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı, Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştır Hastanesi ile Seka Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kaza sebebiyle belediye otobüsünün önüne bulunan 41 HM 729 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ