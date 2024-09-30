Derince\'deki Darp Olayı Davası Başladı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 45 yaşındaki Cafer Karaman'ın darp sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan sanıkların yargılanmasına başlandı. Sanıklardan Çağlar B., sahilde kısık sesle müzik dinledikleri sırada Karaman ve yanındaki şahsın yanlarına gelip küfür ettiklerini söyledi. Cem K. ise "Onlar alkollüydü ancak biz değildik. Tarık'ın elinde muşta vardı, parmağıma vurdu. Parmağım kırıldı. Siz de olsaydınız aynı şeyi yaşardınız, başka çare bırakmadılar. Dursak duramıyor, kaçsak kaçamıyorduk" dedi.

Olay, 16 Ocak'ta saat 01.00 sıralarında Çenedağ Mahallesi Harikalar Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cafer Karaman darp sonucu ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cafer Karaman ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cafer Karaman'ın ölümüne ilişkin Cem K., (20) Çağlar B. (20) ve 18 yaşından küçük olan Ayberk E. gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Cem K. ile Çağlar B. "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayberk E.'nin ise bir süre tutuklu bulunduktan sonra tahliye edildiği bildirildi.

"Tam dişimize göresin"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve tanık katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanıklardan Çağlar B., "Arkadaşlarım Cem ve Ayberk ile sahilde kısık sesle müzik dinliyorduk. Yanımıza araçla 2 kişi geldi, sarhoştular. Ne yaptığımızı, neyin kafasını yaşadığımızı sordular. Mafyatik kelimeler kullandılar, küfür ettiler. Bir şey içmediğimizi, kimseye rahatsızlık vermediğimizi söyledik. Arkadaşlarım rahatsız olduklarını ve gitmelerini istediklerini söylediler. Cafer, Cem'in üzerine yürüdü, 'Sen koca oğlansın, hareketlisin. Ben hareketli adam severim, tam dişimize göresin' dedi. Cem ise 'Lütfen gidin rahatsız oluyoruz. ya siz gidin, ya da biz gidelim' dedi. Cafer ile Cem boğuşma yaşadı" dedi.

"Cem, Cafer'in yüzüne bir kez yumruk attı"

Tartışma sırasında şahısların "Silahı alıp geliyoruz" dediklerini ifade eden Çağlar B., "Ben 'Bırakın bizi' dedim. Cafer bana, 'Senlik bir şey yok' dedi ve Cem'i gösterip, 'Onu öldüreceğim' dedi. Biz koşarak arabaya bindik. Tarık B.G. arabayı yumrukladı, gitmemizi engelledi. Az daha camı kıracaklardı. Cem, arabadan inerek 'Lütfen bizi bırakın' dedi ancak üstüne çullandılar. Cem, Cafer'in yüzüne bir kez yumruk attı. Cafer yere düşüp kafasını çarptı. Cafer yerde horlayınca sarhoş olduğu için uyuduğunu düşündük. Daha sonra karakola gittik. 20 yaşındayım ve üniversite öğrencisiyim. Ben kimseye bu olayda zarar vermedim. Geleceğim var, sicilim temiz. Ben ve Ayberk Cafer'e vurmadık. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

"Biz kendi halimizde oturuyorduk, kimseye zararımız yoktu"

Tutuklu sanık Cem K. ise "Arkadaşlarımızla sahilde oturmaya gitmiştik. Sadece kendimizin duyacağı şekilde müzik açmıştık, oynuyorduk. Sonradan adınız öğrendiğim maktul Cafer ve Tarık araba ile yanımıza geldi, 'Ne içiyorsunuz?' dediler. Hal ve hareketlerinden normal olmadıkları belliydi, bizimle üst perdeden konuştular. Cafer üstüme geldi, bana dokunarak, 'Koca oğlansın, hareketlisin. Ben hareketli adam severim, tam dişimize göresin' dedi. Bir anda elini ittim. Cafer, arkadaşı Tarık'a 'Silahı getir' dedi. Biz kendi halimizde oturuyorduk, kimseye zararımız yoktu" şeklinde konuştu.

"Siz de olsaydınız aynı şeyi yaşardınız, başka çare bırakmadılar"

Cafer Karaman ve Tarık B.G. tarafından darp edildiklerini söyleyen Cem K., "Ayberk arkadaşımı ciddi şekilde darp ettiler, yerde sürüklediler. Koşarak arabaya bindik. Cafer aracın üstüne atladı. Şahıslar aracın camını yumrukladı. Ben araçtan indim, 'Yeter, bırakın bizi' dedim. 2'si üstüme çullanınca Cafer'e bir kez yumruk attım, yere düştü. Kafasını yere vurmuş, bunu tahmin edemezdim. Sert bir yumruk değildi, hatta vurma bile denmez. Ben bir yandan üniversite okuyordum, bir yandan çalışıyordum. Kendimizi korumak istedik olmadı, kaçmak istedik olmadı. Yakamıza yapıştılar. Onlar alkollüydü ancak biz değildik. Tarık'ın elinde muşta vardı, parmağıma vurdu. Parmağım kırıldı. Siz de olsaydınız aynı şeyi yaşardınız, başka çare bırakmadılar. Dursak duramıyorduk, kaçsak kaçamıyorduk. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir yumrukla veya başını çarpmayla olacak iş değil bu"

Sanıklardan şikayetçi olan Cafer Karaman'ın eşi Emine Karaman, "Eşim sürekli alkol alan biri değildi. Küfür etmezdi. Bir yumrukla veya başını çarpmayla olacak iş değil bu. Eşimin silahı yok. Mobilyacıydı, kendi halinde bir insandı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, gelecek celse Tarık B.G'nin tanık olarak dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ