Dernek Yöneticilerine Haksız Kazanç Gözaltısı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dernek Yöneticilerine Haksız Kazanç Gözaltısı

Ankara'da sokak hayvanları için toplanan yardımların kötüye kullanıldığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

02.12.2024 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' adı altında sokak hayvanları için toplanan yardım paralarını amacı dışında kullanıp, 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de bulunduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek, mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna göre yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, diğer 9 şüpheli ifadeye çağrılıp, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltı kararı verilen 8 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü ile eniştesi ve ablasının da olduğu 8 şüpheli, bugün sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Savcılık sorguları tamamlanarak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, Özgünlü'nün kardeşi Demet K. ve 'Papağan Evi' isimli dükkanın sahibi Ertan I., 'görevi kötüye kullanma' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Politika, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dernek Yöneticilerine Haksız Kazanç Gözaltısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
07:49 Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak
07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad’ın elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad'ın elinden aldı
07:32 MasterChef’te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı MasterChef'te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
07:11 Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor
07:01 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişi Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösteriyor Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor
06:16 ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden’ı affetti ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden'ı affetti
23:57 Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 19:02:00. #1.13#
SON DAKİKA: Dernek Yöneticilerine Haksız Kazanç Gözaltısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.