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Dev kaya karayoluna düştü, felaket ucuz atlatıldı

ARTVİN - Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya kütlesi karayoluna düştü, olay anında şans eseri yoldan araç geçmemesi olası felaketi önledi.

Artvin-Ardanuç- Şavşat karayolunun 18. kilometresinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütlesi ve toprak parçaları karayoluna düştü. Heyelan nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapandı, kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler tarafından başlatılan çalışma sonrası karayolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Öte yandan heyelan anında yamaçtan kopan dev kaya kütlesinin karayoluna düştüğü anda bölgeden araç geçmemiş olası felaketi önledi.