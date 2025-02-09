Deve Güreşi İzlerken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Deve Güreşi İzlerken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde deve güreşini izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 61 yaşındaki Ömer Gerçeker, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası başsağlığı dilekleriyle birlikte soruşturma başlatıldı.

09.02.2025 17:52  Güncelleme: 17:55
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Deve güreşini izlediği sırada kalp krizi geçiren 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde deve güreşini izlediği sırada kalp krizi geçiren 61 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Kuyucak deve güreşi alanında protokol tribününde gerçekleşti. CHP Kuyucak ilçe yönetiminden 61 yaşındaki Ömer Gerçeker güreşleri izlemek üzere erken saatlerde protokol tribünde yerini aldı. Aydın genelinden gelen CHP'li Belediye Başkanları, milletvekilleri ile birlikte güreşleri izleyen Gerçeker oturduğu sandalyede fenalaşarak bir anda yere yığıldı. O esnada hemen ön sırada oturan Nazilli Belediye Başkanı Doktor Ertuğrul Tetik, Gerçeker'e ilk müdahaleyi yaptı. Şahsın kalp krizi geçirdiğini belirleyen Doktor Tetik, 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulundurdu. Uzun süren kalp masajı müdahalesine karşı tekrar kalbi atmaya başlayan Gerçeker, 112 ekiplerinin yoğun trafik nedeniyle deve güreşi alanında gelememesi nedeniyle belediyeye ait zabıta arabasıyla alanın hemen dışında bekleyen 112 ekiplerine ulaştırıldı. Bu sırada kalp masajına sürdüren Dr. Tetik, 112 ambulansına ulaşana kadar mücadele etti. Ancak burada tekrar kalbi duran Gerçeker, önce 112 ambulansında, sonra da Kuyucak ilçe Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. 61 yaşında yalnız yaşadığı öğrenilen Gerçeker'in 2018 yılından bu yana şeker ve yüksek tansiyon sorunları bulunduğu ve ölüm nedeninin bu iki rahatsızlık nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve Kuyucak belediye meclis üyeleri acı olayın ardından başsağlığı dileğinde bulunurken, Gerçeker'in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Deve Güreşi İzlerken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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