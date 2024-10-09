Devrek\'e Yeni Emniyet Müdürü Atandı

3.Sayfa

Zonguldak'ın Devrek ilçesine emniyet müdürü olarak atanan Nihat Özdemir görevine başladı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görevlerde bulunan ve tayini Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğüne çıkan Nihat Özdemir görevine başladı.

Görev yerlerinin değişmesinin kendisi için birşey ifade etmediğini belirten Özdemir, "Bizim için görev her yerde aynıdır. Mesai arkadaşlarımızla birlikte şirin ilçemiz Devrek'te asayişi sağlamak ve vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamlarını idame ettirmek için elimizden geleni yapmak için buradayız" diye konuştu. - ZONGULDAK