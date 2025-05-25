Devrek'te Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi

Devrek'te şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin farklı noktalarında ağaçlar devrildi. Ekipler devrilen ağaçları kaldırma çalışması başlattı.

Devrek ilçesinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar kökünden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçları gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler güvenlik önlemleri alarak ağaçları kaldırma çalışması başlattı.

Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar rüzgarlı havalarda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Öte yandan rüzgar sebebiyle Devrek Belediyesi'ne ait tenteler de devrildi.