Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Karabük'te kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı, Karabük Valiliği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyreden Erkan A. (27), idaresindeki 78 ABV 848 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı. Çevredeki araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.