Devrim Muhafızları, Hürmüz'de batan gemiden denize düşen konteynerler için uyardı - Son Dakika
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Devrim Muhafızları, Hürmüz'de batan gemiden denize düşen konteynerler için uyardı

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen ve tehlikeli bir rotadan geçmeye çalışan konteyner gemisinin mayına çarparak battığını açıkladı. 2 bin 500'den fazla konteyner taşıyan gemide yangın çıktı; denize düşen konteynerler için gemilere uyarı yapıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen ve son derece tehlikeli bir rotadan geçmeye çalışan konteyner gemisinin mayına çarpması sonucu battığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda konteyner gemisi battı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen ve son derece tehlikeli bir rotadan geçmeye çalışan konteyner gemisinin mayına çarptığını ve gemide yangın çıktığını aktardı. Devrim Muhafızları, 2 bin 500'den fazla konteyner taşıyan geminin sabah saatlerinde battığını bildirdi. Devrim Muhafızları, geminin adı ve bandırası hakkında bilgi vermedi.

Devrim Muhafızları, denize düşen konteynerler nedeniyle diğer gemilere uyarıca bulunarak, konteynerler ile çarpışmayı önlemek için bölgede seyir sırasında azami dikkat ve tedbir alınmasını istedi.

Kaynak: İHA
Devrim MuhafızlarıHürmüz BoğazıDenizcilik3. SayfaGüvenlikDünyaSon Dakika

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