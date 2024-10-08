Dhaulagiri Dağı'nda 5 Rus Dağcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dhaulagiri Dağı'nda 5 Rus Dağcı Hayatını Kaybetti

Nepal'deki Dhaulagiri'ye tırmanan 5 Rus dağcı düşerek hayatını kaybetti, cansız bedenleri bulundu.

08.10.2024 11:09
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Nepal'deki dünyanın en yüksek 7'inci dağı Dhaulagiri'ye tırmanan 5 Rus dağcı düşerek hayatını kaybetti.

Nepal'de Pazar gününden bu yana kayıp olduğu bildirilen 5 Rus dağcının cansız bedenleri bulundu. Dünya'nın 8 bin 167 metre yüksekliği ile en yüksek yedinci dağı olan Dhaulagiri'ye tırmanan 5 dağcının kayıp düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Dağcıların cansız bedenleri arama operasyonunda kurtarma helikopteri tarafından tespit edildi.

Tırmanış turları düzenleyen Katmandu merkezli şirket tarafından yapılan açıklamada, dağcılardan ikisinin zirveye ulaştığı, diğer dağcıların zirveye ulaşmadan geri döndüğü ancak dağcılar ve ekip arasındaki telsiz bağlantısının bir süre sonra koptuğu ifade edildi.

Cesetlerin dağdan ne zaman ve nasıl alınacağı henüz netlik kazanmazken, operasyon için kapsamlı bir plan hazırlanması bekleniyor. - KATMANDU

Kaynak: İHA

katmandu, 3-sayfa, Nepal, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dhaulagiri Dağı'nda 5 Rus Dağcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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