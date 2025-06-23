DHKP/C İddialarıyla İlgili 25 Sanık Hakim Karşısında

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden para aktarıldığı iddiasıyla 25 sanık ilk kez hakim karşısında

İSTANBUL - İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2015 yılları arasında 4 ilçe belediyesi tarafından para aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bazı ilçe belediye başkanları ve çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 25 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

DHKP/C silahlı terör örgütünün ihtiyaçlarını gidermek ve finansal destek sağlamak amacıyla 'İhtiyaç Komitesi' kurulduğu tespit edilmişti. DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlandığı, başka bir şirket üzerinden örgütün fonlandığı ve ayrıca 2014-2015 yılları arasında 4 ilçe belediyesi tarafından örgüte para aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Öte yandan, duruşmaya, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izleyici olarak katıldı. Duruşma, sanıkların ve avukatlarının yoklamaları ile devam ediyor.