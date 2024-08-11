Dicle Nehri\'nde Serinlemek İsterken Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Eğil ilçesi Ziyaret mevkisinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Havin Taş (16), dengesini kaybederek boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar Taş'ı sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğil Devlet Hastanesine sevk edilen Taş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taş'ın sudan çıkartılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR