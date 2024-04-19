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Dicle Nehri'nde sualtı görüntüleme cihazı ile ceset araması yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları ikinci gününde, yandan taramalı sualtı görüntüleme yöntemiyle yapıldı. Bir sonuca varmayan ekipler, çalışmalara ara verdi.

Dün akşam saatlerinde, merkez Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi mevkisinde Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine AFAD, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehirde bir süre arama çalışması yürüten ekipler, çalışmalara ara vermişti.

Sabah saatlerinde arama çalışmalarına tekrar başlayan ekipler, yandan taramalı su altı görüntüleme yöntemi, kıyı araması ve bot ile nehir üzerinde yaptıkları arama çalışmalarına ara verdi.