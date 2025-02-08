Diddy\'ye cinsel saldırı davası

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ABD'de "seks ticareti" dahil farklı suçlamalardan gözaltında tutulan "Diddy" lakaplı ünlü rapçi Sean Combs hakkında bir gece kulübünde 17 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yeni dava açıldı.

ABD'de 16 Eylül'den bu yana "rüşvet, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarıyla New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulan ve müzik dünyasının önde gelen isimlerinden rapçi Sean Combs hakkındaki davalara yenisi eklendi. Yeni mahkeme dosyasına göre Diddy, 2012 yılında 17 yaşında olan davacı "John Doe" adlı mağdura New York'taki bir gece kulübünde uyuşturucu verip tecavüz etti. John Doe, Combs'un özel masasına davet edildiğini, kendisine uyuşturucu içeren alkol verildiğini ve daha sonra "bilincini ve bedeninin kontrolünü kaybettiğini" belirtti.

Combs'un avukatı suçlamalara yönelik yaptığı açıklamada, "Mahkemede gerçek ortaya çıkacak. Combs hiçbir zaman kimseye, erkek veya kadın, yetişkin veya çocuk, cinsel saldırıda bulunmadı veya insan ticareti yapmadı" ifadelerini kullandı.

Eylül ayında gözaltına alınmıştı, 30'dan fazla dava açılmıştı

55 yaşındaki ünlü rapçi, "rüşvet, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarıyla 16 Eylül'den bu yana New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. Diddy, müzik sektöründeki nüfuzunu kullanarak genellikle evinde düzenlediği ve kayıt altına aldığı "freak offs" adlı ünlü partilerinde aralarında reşit olmayanların da bulunduğu erkek ve kadınları cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyor. Ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve çok sayıda kayda ulaşılmıştı. Combs hakkında 30'dan fazla dava açılmıştı.

Ünlü rapçi hakkındaki davalar 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak. - NEW YORK