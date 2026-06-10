Didim\'de 12 Aranma Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında değişik suçlardan 12 aranma kaydı bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, değişik suçlardan 12 aranma kaydı ve 19 yıl 4 ay 15 gün Kesinleşmiş Hapis Cezası olan E.S. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde suçların önlenmesi, meydana gelen olaylarda faillerin ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN