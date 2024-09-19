Didim\'de 13 Düzensiz Göçmen ve Kaçakçı Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde hareketli lastik bot içerisinde 13 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 13 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN