Didim'de Denizde Rahatsızlanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Didim'de Denizde Rahatsızlanan Kadın Hayatını Kaybetti

Didim\'de Denizde Rahatsızlanan Kadın Hayatını Kaybetti
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70 yaşındaki İncilay Çubukcu, Didim'de denizde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Olay soruşturuluyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren 70 yaşındaki bir kadın denizde aniden rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda yaşlı kadının cenazsei kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay; Fevzipaşa mahallesi Uslu sitesi plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uslu sitesi sakinlerinden İncilay Çubukcu (70) sabah saatlerinde sitesinin plajında denize girdi. Su derinliğinin oldukça düşük ve insanı boylamayan bölümde yüzdüğü öğrenilen Çubukcu rahatsızlanarak denizde dalıp çıkmaya başladı. Durumu fark edenlerin yardımıyla yaşlı kadın plaja çıkarıldı. İhbarla bölgeye gelen 112 ekibinin incelemesinde Çubukcu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Çubukcu'nun cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının cenazesinin otopsi yapılmak üzere Aydın Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de Denizde Rahatsızlanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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