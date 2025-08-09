Didim\'de Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonla 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri bir göçmen kaçakçısı yakaladı. Edinilen bilgiye göre Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Büro Amirliği personelince, Didim Efeler Mahallesi İmbat koyu mevkiinde çok sayıda düzensiz göçmen ve göçmenlere yardım ettiği tespit edilen bir göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken göz altına alınan göçmen kaçakçısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinegönderildi. - AYDIN