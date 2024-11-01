Didim\'de Jandarma Sıcak Nokta Uygulaması

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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen sıcak nokta uygulamasında 987 şahıs sorgulandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığın tarafından geçtiğimiz gün saat 18.00-21.00 arasında Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 'sıcak nokta uygulaması düzenlendi. Uygulama kapsamında; 987 şahıs ve 312 aracın sorgusu yapıldı. 44 umuma açık işyeri kontrol edilmiş, 11 işletmeye 207 bin 145 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN