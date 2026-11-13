Didim\'de operasyonda 3 organizatör tutuklandı, 10 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yakalanan 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Mersindere Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yasadışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın organizatörleri olduğu tespit edilen A. Ö. (48), M. S. T. (51) ve yabancı uyruklu H. J. (36) isimli 3 şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.