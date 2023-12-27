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Didim'de Taksiye Binip Şoföre Silah Doğrultarak Gasp Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Didim'de Taksiye Binip Şoföre Silah Doğrultarak Gasp Eden Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir taksiye binen şüpheli, şoföre silah doğrultarak cep telefonu ve 3 bin 500 TL gasp etti. Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheli kıskıvrak yakalandı ve tutuklandı.

Didim\'de Taksiye Binip Şoföre Silah Doğrultarak Gasp Eden Şüpheli Yakalandı
27.12.2023 - 15:20,
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Aydın'ın Didim ilçesinde taksiye bindikten sonra şoföre silah doğrultarak cep telefonu ve 3 bin 500 TL parayı gasp eden şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Olay, Didim ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. isimli şüpheli şahıs Y.E.Y.'nin kullandığı ticari taksiye bindi. Cennet Koyu'na doğru aracı sürmesini söyleyen şüpheli B.D., elindeki silahı taksi şoförü Y.E.Y. doğrultu. Cennet Koyu'na geldikleri esnada B.D. isimli şüpheli taksi durağına ait olan cep telefonu ile araçta bulunan 3 bin 500 TL'yi alarak kayıplara karıştı. Taksi şoförü Y.E.Y.'nin karakola giderek ifade vermesinin ardından harekete geçen polis ekipleri yapılan detaylı incelemenin ardından şüpheli B.D.'yi tespit etti. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan incelemenin ardından B.D. isimli şüpheli kıskıvrak yakalanarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.D., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Taksiye Binip Şoföre Silah Doğrultarak Gasp Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didim'de Taksiye Binip Şoföre Silah Doğrultarak Gasp Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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