Didim'de trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Didim'de trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Didim\'de trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fırat Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

11.02.2024 16:32  Güncelleme: 16:35
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Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Pınar Caddesi üzerinde meydana öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fırat Arslan'a (30) ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Arslan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arslan'ın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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