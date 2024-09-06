Polat Ailesinin Tahliyesine İtiraz - Son Dakika
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Polat Ailesinin Tahliyesine İtiraz

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Başsavcılık tahliye kararına itiraz etti.

06.09.2024 15:53
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti. Başsavcılık tahliye kararına itiraz etti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık davanın üçüncü gününde tekrar hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vererek duruşmayı 19 Aralık 2024 tarihine erteledi.

Başsavcılıktan tahliye kararına itiraz: "Sanıkların kaçma şüphesi var"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. Başsavcılık, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün' ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıklar üzerine atılı suçların vasif ve mahiyeti, sanıkların kaçma şüphesinin bulunmasını gerekçe gösterdi. İtiraz yazısında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi gerekirken İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sanıkların tahliyesine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi. Bu gerekçelerle tahliye kararının kaldırılmasını isteyen Başsavcılık, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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