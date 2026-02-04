Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinden sonra kardeşi de gözaltına alındı - Son Dakika
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinden sonra kardeşi de gözaltına alındı

04.02.2026 10:20
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alındı. Daha önce Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da benzer suçlamalarla tutuklanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda geçtiğimiz Nisan ayında gözaltına alınarak tutuklanan Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya olayından sonra bu sefer de Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ünlülere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı. Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin tutuklanmasının ardından bu sefer de kardeşi Ali Kaya uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. - İSTANBUL

