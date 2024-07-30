Dilenci kılığında 2,5 milyonluk altın çalan kadınlar yakalandı - Son Dakika
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Dilenci kılığında 2,5 milyonluk altın çalan kadınlar yakalandı

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Samsun'da dilenci kılığında bir evden 2 milyon 500 bin lira değerinde altın ve para çalan 2 kadın, polisin takibi sonucu yakalandı. S.Y. ve B.V. adlı kadın hırsızların evlerden hırsızlık suçundan 30'dan fazla suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

30.07.2024 18:01
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Dilenci kılığında 2,5 milyonluk altın çalan kadınlar yakalandı

SAMSUN - Samsun'da dilenci kılığında bir evden 2 milyon 500 bin lira değerinde altın ve para çalan 2 kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da cerrahi maske ve eldiven kullanmak suretiyle dilenci kılığıyla girdikleri binalardan, kilitlenmeden çıkılan ikamet kapılarının aparat marifetiyle dil düşürme yöntemi ile açılıp ikamet içerisindeki eşyalar dağıtılmadan 2 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan S.Y ve B.V adlı kadınlar, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin planlı çalışmaları sonucu yakalandı. S.Y. ve B.V. adlı kadın hırsızların evlerden hırsızlık suçundan 30'dan fazla suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

Saklandıkları evde polisin takibi sonucu yakalanan kadın hırsızlar, polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dilenci kılığında 2,5 milyonluk altın çalan kadınlar yakalandı - Son Dakika

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