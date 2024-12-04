Dilencilikle Mücadele İçin Bilgilendirme

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü; tarafından dilendirilen şahıslara para verilmesinin önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dilencilik ile mücadele çalışması kapsamında şehirdeki cadde, sokak, trafik ışıkları ve kavşaklarda vatandaşların merhamet duygusunu istismar ederek dilendirilen şahıslara para verilmesi ve trafikte sürücülerin dikkatlerini dağıtarak kazaya sebebiyet vermelerinin önlenmesi konusunda bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Vatandaşlara yönelik yapılan bilgilendirmede, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak yardım yaptığı hatırlatıldı. - NİĞDE