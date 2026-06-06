Dilencinin üzerinde çıkan para şok etti

Gaziantep'te zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde üst araması yapılan bir dilencinin üzerinden yaklaşık 6 bin TL nakit para çıkarken, hesabına 167 bin TL şüpheli para girişi tespit edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadını durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde 5 bin 960 TL nakit para ile başkasına ait öğrenci ulaşım kartı, dekontlar ve kesici alet ele geçirildi. Şüpheli şahsın banka hesaplarına ise son aylarda 167 bin TL'lik şüpheli para girişi yapıldığı belirlendi.

"İyi niyetin suistimal edilmemesi için dikkatli olunmalı"

Zabıta daire başkanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Denetimlerimizde, dilencilik yapan şahsın üzerinden 5 bin 960 TL nakit, başkasına ait öğrenci ulaşım kartı, dekontlar ve kesici alet çıktı. Hesabına son aylarda 167 bin TL para girişi tespit edildi. Vatandaşlarımızın iyi niyetinin suistimal edilmemesi için dikkatli olunmalıdır" denildi. - GAZİANTEP