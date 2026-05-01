Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

Bilecik'te zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinden yaklaşık 32 bin TL para ele geçirildi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün il genelinde çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Atatürk Bulvarı'nın Bankalar mevkiinde bir erkek şahsa ekiplerce müdahele edildi. Devriye atan ekipler tarafından yakalanarak Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen ve ismi Yunus G. olduğu öğrenilen şahsın üzerinden yaklaşık 32 bin TL para çıktı. Paraları tek tek sayan ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında şahsa cezai işlem uyguladı.

"Dilencilik üzerine aradığımızda 32 bin TL'ye yakın bir para çıktı"

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, şehir içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz yaya devriyesi esnasında bir vatandaşın il dışına gelerek dilencilik yaptığını tespit ettik. Bu dilencilikle başlayasın aynı zamanda hijyen konusunda da çok olumsuz bir durum oldu. Bacağındaki açık yarayla topu taşıma araçlarına bindiğini de gördük. Dilencilik üzerine aradığımızda 32 bin TL'ye yakın bir para çıktı. Bu paranın birkaç günlük olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü artık dilencilerimiz de kendilerince yöntem değiştiriyorlar. Topladıkları paraları bankamatikler vasıtasıyla bankaya yatırıyorlar. Kendisinin günlük en az 2-3 bin TL civarında bir masraf olduğunu, bunları karşılamak için yaptığını söyledi. Biz Zabıta Müdürlüğü olarak dilencileri sadece insanların vicdanlı duygularını sömüren kişiler olarak değil, gasp, hırsızlık, zorla para alma gibi suçların da başlangıç evresi olduğunu değerlendiriyoruz. Elimizde dilencilerin olmaması için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz" dedi. - BİLECİK