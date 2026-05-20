Dilovası'ndaki Yangın Davasında Tanık İfadesi

20.05.2026 18:41
Yangında 7 kişi hayatını kaybetmişti, sanık Onay Y. fabrika sahiplerini ihbar etti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik dolum tesisinde çıkan ve 7 kişinin öldüğü yangına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Tanık polis memuru, yurt dışına kaçmaya çalışan fabrika sahiplerinin yerini davanın sanıklarından Onay Y.'nin ihbar ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesine devam edilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda görülen davanın 2. celsesinin 2. oturumunda tanıkların dinlenmesine geçildi. Duruşmada tanık olarak ifade veren polis memuru E.E.C., olay sonrası firar eden fabrika sahiplerinin yakalanma sürecini anlattı. Sanıklardan Onay Y.'nin emniyeti arayarak ihbarda bulunduğunu belirten E.E.C., "Emniyetin dahili telefonundan Onay Y. aradı. Fabrika sahiplerinin Tekirdağ'a kaçtığını, oradan yurt dışına kaçacağını söyledi. Kısa sürede Kocaeli ve Tekirdağ'daki polis ekipleri, İsmail Oransal ile Altay Ali Oransal'ı bulundukları evde yakaladı. Onay Y.; Ali Osman Akat'ın, firarileri eve yerleştirmek için talimat verdiğini bize söylemişti" ifadelerini kullandı.

"Kurtuluş, borcu olması sebebiyle çocukları adını şube açmak istediğini söyledi"

Duruşmada dinlenen tanık M.Ç. ise sanıklardan İsmail ve Altay Ali Oransal'ın ihracat hedefiyle firma kurmak istediklerini, bunun üzerine kendisinin bir firma kurduğunu belirtti. M.Ç., "Bir gün toplantı esnasında babaları Kurtuluş Oransal da geldi. Borcu olması sebebiyle çocukları adına şube açmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Dilovası'nda kozmetik şubesi açtık. Bu fabrikadaki işleyişi de Kurtuluş yürüttü" dedi.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesine devam edilmesi için duruşmayı yarın saat 14.00'e erteledi.

Olayın geçmişi

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Ravive Kozmetik isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmişti. Fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş Oransal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İddianamede Ravive Kozmetik yetkilileri tutuklu sanıklar İsmail Oransal ile ağabeyi Altay Ali Oransal, ortak üretim yaptığı öne sürülen LYKEE kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet, 'nitelikli mala zarar verme' suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede ayrıca fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmanın işletmecisi firari Ümit Ç., sorumlu müdürü tutuklu Ünal A., iş güvenliği uzmanları Muhammet D. ile Seyfullah Ç., fabrika binasının eski sahibi tutuklu Güven D., binayı satın alan şirketin yetkilileri Caner Özgür Y., Özcan Y. ve Özkan Y.'nin 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Oransal kardeşlerin dayısı tutuklu Ali Osman A., Onay Y., tutuksuz Ömer A. ve Abdurrahman Bayatlı hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Davanın ilk celsesinde mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 'suçluyu kayırma' iddiasıyla yargılanan Onay Y.'nin yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetmişti. Heyet, tutuksuz sanık Ömer A.'nın adli kontrol tedbirlerini kaldırırken, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vermişti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

