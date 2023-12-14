Dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 106. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda; S.Ç. ile dini nikahlı eşi M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi sonucu S.Ç. tüfekle M.A.'yı yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvelik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.A'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli M.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.