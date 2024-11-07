Dini Nikahlı Eşine Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Dini Nikahlı Eşine Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir adam, dini nikahlı eşini pompalı tüfekle yaraladı ve gözaltına alındı.

07.11.2024 18:23
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Adana'nın Kozan ilçesinde dini nikahlı eşini sokak ortasında pompalı tüfekle yaralayan şüphelinin gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Kozan'da Tavşantepe Mahallesi 24 Kasım konutları önünde bugün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda Ali A. dini nikahlı eşi Ayşe B.'yi sokak ortasında ayağından vurarak yaralayıp kaçmıştı. Ali. A. daha sonra polis tarafından yakalanmıştı. Polisin şüpheliyi Doğanalan köyünde bir evde gözaltına aldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dini Nikahlı Eşine Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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