3.Sayfa

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

İSTANBUL - Avcılar'da otomobili ile seyir halinde giden 59 yaşındaki adam kalp krizi geçirdi. Park halindeki bir araca çarpıp duran adam, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi Seyisoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 RD 8326 plakalı araç sürücüsü Mehmet Çelik(59), fenalaşmaya başladı. Park halindeki bir araca çarpan adam aracı sokak üzerinde durdurdu. Bir süre sonra Çelik, araçtan çıkarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sokağa itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Çelik'in kalp krizi geçirdiğini tespit ederken Çelik, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.