Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç dereye uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 4 metre yükseklikten dereye uçtu

BURSA - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, 4 metre yükseklikten dere ıslahı çalışması yapılan alana düştü. Kaza sonucu sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre merkez istikametinden Yaylacık Mahallesi yönüne seyir halinde olan Ercan V. idaresindeki 16 AFS 390 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten dere ıslah çalışması yapılan alana düştü. Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü otomobilden çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücünün ayakta tedavisini yaptı. 4 metre yükseklikten düşen otomobil vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.