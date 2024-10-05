Direksiyondaki çocuğu görenler hemen telefona sarıldı

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Gaziantep'te 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk otomobili sürerek trafikte ilerledi. O anların kameraya alındığını gören adam ise çekim yapan sürücüye saldırmaya çalıştı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte ilerleyen bir sürücü yanındaki otomobili 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun kullandığını görünce o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Çocuğun yanında oturan adam ise kayıt alındığını fark ederek sürücüye saldırmaya çalıştı. Daha sonra çocuğun yanındaki adam hızlıca sürücü koltuğuna geçti. - GAZİANTEP